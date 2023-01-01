كرونة آيسلندية إلى ريال قطري

تحويل ISK إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
26.75 qar

1.00000 ISK = 0.02675 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:35 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ISK إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 QAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0662588.64221.437841.659790.9628518.2889
1GBP1.1531411.2295102.2141.657981.913921.110321.089
1USD0.93790.813339183.13451.34851.556660.90317.1525
1INR0.01128130.009783410.012028710.01622070.01872460.01086190.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / الريال القطري
1 ISK0.02675 QAR
5 ISK0.13377 QAR
10 ISK0.26754 QAR
20 ISK0.53508 QAR
50 ISK1.33771 QAR
100 ISK2.67542 QAR
250 ISK6.68855 QAR
500 ISK13.37710 QAR
1000 ISK26.75420 QAR
2000 ISK53.50840 QAR
5000 ISK133.77100 QAR
10000 ISK267.54200 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Icelandic Króna
1 QAR37.37730 ISK
5 QAR186.88650 ISK
10 QAR373.77300 ISK
20 QAR747.54600 ISK
50 QAR1868.86500 ISK
100 QAR3737.73000 ISK
250 QAR9344.32500 ISK
500 QAR18688.65000 ISK
1000 QAR37377.30000 ISK
2000 QAR74754.60000 ISK
5000 QAR186886.50000 ISK
10000 QAR373773.00000 ISK