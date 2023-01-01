ألف ريال قطري إلى كرونة آيسلندية

تحويل QAR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ qar
٣٨٬٣١٢٫٥٠ isk

1.00000 QAR = 38.31250 ISK

Mid-market exchange rate at 11:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.074589.41.465621.651430.9636518.7594
1GBP1.1556711.24175103.3151.693751.908481.1136621.6793
1USD0.93070.805315183.20151.3641.536920.8968517.4587
1INR0.01118570.009679090.01201910.01639390.01847230.01077930.209836

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Icelandic Króna
1 QAR38.31250 ISK
5 QAR191.56250 ISK
10 QAR383.12500 ISK
20 QAR766.25000 ISK
50 QAR1915.62500 ISK
100 QAR3831.25000 ISK
250 QAR9578.12500 ISK
500 QAR19156.25000 ISK
1000 QAR38312.50000 ISK
2000 QAR76625.00000 ISK
5000 QAR191562.50000 ISK
10000 QAR383125.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الريال القطري
1 ISK0.02610 QAR
5 ISK0.13051 QAR
10 ISK0.26101 QAR
20 ISK0.52202 QAR
50 ISK1.30505 QAR
100 ISK2.61011 QAR
250 ISK6.52527 QAR
500 ISK13.05055 QAR
1000 ISK26.10110 QAR
2000 ISK52.20220 QAR
5000 ISK130.50550 QAR
10000 ISK261.01100 QAR