250 كرونة آيسلندية إلى ريال قطري

تحويل ISK إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ isk
٦٫٥٨ qar

1.00000 ISK = 0.02630 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ISK إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 QAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / الريال القطري
1 ISK0.02630 QAR
5 ISK0.13150 QAR
10 ISK0.26300 QAR
20 ISK0.52600 QAR
50 ISK1.31500 QAR
100 ISK2.63001 QAR
250 ISK6.57503 QAR
500 ISK13.15005 QAR
1000 ISK26.30010 QAR
2000 ISK52.60020 QAR
5000 ISK131.50050 QAR
10000 ISK263.00100 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Icelandic Króna
1 QAR38.02270 ISK
5 QAR190.11350 ISK
10 QAR380.22700 ISK
20 QAR760.45400 ISK
50 QAR1901.13500 ISK
100 QAR3802.27000 ISK
250 QAR9505.67500 ISK
500 QAR19011.35000 ISK
1000 QAR38022.70000 ISK
2000 QAR76045.40000 ISK
5000 QAR190113.50000 ISK
10000 QAR380227.00000 ISK