10 ريال قطري إلى كرونة آيسلندية

تحويل QAR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ qar
٣٨٣٫٠٨ isk

1.00000 QAR = 38.30840 ISK

Mid-market exchange rate at 11:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.0745589.38861.465691.651120.963718.7609
1GBP1.155811.242103.3181.694091.908421.1138521.6845
1USD0.930650.805153183.1871.3641.536570.896917.4593
1INR0.01118710.009678830.012021110.01639680.01847130.01078170.20988

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Icelandic Króna
1 QAR38.30840 ISK
5 QAR191.54200 ISK
10 QAR383.08400 ISK
20 QAR766.16800 ISK
50 QAR1915.42000 ISK
100 QAR3830.84000 ISK
250 QAR9577.10000 ISK
500 QAR19154.20000 ISK
1000 QAR38308.40000 ISK
2000 QAR76616.80000 ISK
5000 QAR191542.00000 ISK
10000 QAR383084.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الريال القطري
1 ISK0.02610 QAR
5 ISK0.13052 QAR
10 ISK0.26104 QAR
20 ISK0.52208 QAR
50 ISK1.30520 QAR
100 ISK2.61040 QAR
250 ISK6.52600 QAR
500 ISK13.05200 QAR
1000 ISK26.10400 QAR
2000 ISK52.20800 QAR
5000 ISK130.52000 QAR
10000 ISK261.04000 QAR