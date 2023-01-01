كرونة آيسلندية إلى فرنك قمري

تحويل ISK إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٣٬٣٦٧ kmf

1.00000 ISK = 3.36733 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:30 UTC
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ISK إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066288.6381.437931.660230.9624518.3
1GBP1.153611.2297102.231.658431.914821.1102821.1063
1USD0.93790.813206183.13451.348651.557150.902917.1638
1INR0.01128180.009781820.012028710.01622250.01873050.01086070.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / فرنك جزر القمر
1 ISK3.36733 KMF
5 ISK16.83665 KMF
10 ISK33.67330 KMF
20 ISK67.34660 KMF
50 ISK168.36650 KMF
100 ISK336.73300 KMF
250 ISK841.83250 KMF
500 ISK1683.66500 KMF
1000 ISK3367.33000 KMF
2000 ISK6734.66000 KMF
5000 ISK16836.65000 KMF
10000 ISK33673.30000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Icelandic Króna
1 KMF0.29697 ISK
5 KMF1.48486 ISK
10 KMF2.96971 ISK
20 KMF5.93942 ISK
50 KMF14.84855 ISK
100 KMF29.69710 ISK
250 KMF74.24275 ISK
500 KMF148.48550 ISK
1000 KMF296.97100 ISK
2000 KMF593.94200 ISK
5000 KMF1484.85500 ISK
10000 KMF2969.71000 ISK