1 كرونة آيسلندية إلى فرنك قمري

تحويل ISK إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١ isk
٣ kmf

1.00000 ISK = 3.35853 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / فرنك جزر القمر
1 ISK3.35853 KMF
5 ISK16.79265 KMF
10 ISK33.58530 KMF
20 ISK67.17060 KMF
50 ISK167.92650 KMF
100 ISK335.85300 KMF
250 ISK839.63250 KMF
500 ISK1679.26500 KMF
1000 ISK3358.53000 KMF
2000 ISK6717.06000 KMF
5000 ISK16792.65000 KMF
10000 ISK33585.30000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Icelandic Króna
1 KMF0.29775 ISK
5 KMF1.48875 ISK
10 KMF2.97750 ISK
20 KMF5.95500 ISK
50 KMF14.88750 ISK
100 KMF29.77500 ISK
250 KMF74.43750 ISK
500 KMF148.87500 ISK
1000 KMF297.75000 ISK
2000 KMF595.50000 ISK
5000 KMF1488.75000 ISK
10000 KMF2977.50000 ISK