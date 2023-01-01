كرونة آيسلندية إلى كرونة دنماركية

تحويل ISK إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٥١٫٣٠ dkk

1.00000 ISK = 0.05130 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:27 UTC
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ISK إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.437431.659480.9625518.2966
1GBP1.1536711.2301102.2641.658241.91441.1104621.1073
1USD0.93780.812942183.13451.348051.55630.902717.159
1INR0.01128080.009778640.012028710.01621530.01872030.01085830.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / كرونة دانمركية
1 ISK0.05130 DKK
5 ISK0.25648 DKK
10 ISK0.51297 DKK
20 ISK1.02593 DKK
50 ISK2.56483 DKK
100 ISK5.12967 DKK
250 ISK12.82418 DKK
500 ISK25.64835 DKK
1000 ISK51.29670 DKK
2000 ISK102.59340 DKK
5000 ISK256.48350 DKK
10000 ISK512.96700 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Icelandic Króna
1 DKK19.49440 ISK
5 DKK97.47200 ISK
10 DKK194.94400 ISK
20 DKK389.88800 ISK
50 DKK974.72000 ISK
100 DKK1949.44000 ISK
250 DKK4873.60000 ISK
500 DKK9747.20000 ISK
1000 DKK19494.40000 ISK
2000 DKK38988.80000 ISK
5000 DKK97472.00000 ISK
10000 DKK194944.00000 ISK