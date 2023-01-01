كرونة آيسلندية إلى دينار جزائري

تحويل ISK إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٬٠٠٧٫٢٥ dzd

1.00000 ISK = 1.00725 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:27 UTC
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ISK إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.437431.659480.9625518.2966
1GBP1.1536711.2301102.2641.658241.91441.1104621.1073
1USD0.93780.812942183.13451.348051.55630.902717.159
1INR0.01128080.009778640.012028710.01621530.01872030.01085830.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Algerian Dinar
1 ISK1.00725 DZD
5 ISK5.03625 DZD
10 ISK10.07250 DZD
20 ISK20.14500 DZD
50 ISK50.36250 DZD
100 ISK100.72500 DZD
250 ISK251.81250 DZD
500 ISK503.62500 DZD
1000 ISK1007.25000 DZD
2000 ISK2014.50000 DZD
5000 ISK5036.25000 DZD
10000 ISK10072.50000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Icelandic Króna
1 DZD0.99280 ISK
5 DZD4.96401 ISK
10 DZD9.92802 ISK
20 DZD19.85604 ISK
50 DZD49.64010 ISK
100 DZD99.28020 ISK
250 DZD248.20050 ISK
500 DZD496.40100 ISK
1000 DZD992.80200 ISK
2000 DZD1985.60400 ISK
5000 DZD4964.01000 ISK
10000 DZD9928.02000 ISK