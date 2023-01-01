500 كرونة آيسلندية إلى دينار جزائري

تحويل ISK إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ isk
٤٩٥٫٩٤ dzd

1.00000 ISK = 0.99187 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Algerian Dinar
1 ISK0.99187 DZD
5 ISK4.95936 DZD
10 ISK9.91872 DZD
20 ISK19.83744 DZD
50 ISK49.59360 DZD
100 ISK99.18720 DZD
250 ISK247.96800 DZD
500 ISK495.93600 DZD
1000 ISK991.87200 DZD
2000 ISK1983.74400 DZD
5000 ISK4959.36000 DZD
10000 ISK9918.72000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Icelandic Króna
1 DZD1.00819 ISK
5 DZD5.04095 ISK
10 DZD10.08190 ISK
20 DZD20.16380 ISK
50 DZD50.40950 ISK
100 DZD100.81900 ISK
250 DZD252.04750 ISK
500 DZD504.09500 ISK
1000 DZD1008.19000 ISK
2000 DZD2016.38000 ISK
5000 DZD5040.95000 ISK
10000 DZD10081.90000 ISK