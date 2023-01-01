كرونة آيسلندية إلى ليف بلغاري

تحويل ISK إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٣٫٤٦ bgn

1.00000 ISK = 0.01346 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:25 UTC
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ISK إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0662588.64221.437151.659020.9625518.3023
1GBP1.153811.2303102.281.658261.914271.1105921.1182
1USD0.93790.81281183.13451.347851.555940.902717.1651
1INR0.01128130.009777050.012028710.01621290.01871590.01085830.206474

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / لياف بلغاري
1 ISK0.01346 BGN
5 ISK0.06729 BGN
10 ISK0.13459 BGN
20 ISK0.26918 BGN
50 ISK0.67294 BGN
100 ISK1.34588 BGN
250 ISK3.36470 BGN
500 ISK6.72940 BGN
1000 ISK13.45880 BGN
2000 ISK26.91760 BGN
5000 ISK67.29400 BGN
10000 ISK134.58800 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Icelandic Króna
1 BGN74.30070 ISK
5 BGN371.50350 ISK
10 BGN743.00700 ISK
20 BGN1486.01400 ISK
50 BGN3715.03500 ISK
100 BGN7430.07000 ISK
250 BGN18575.17500 ISK
500 BGN37150.35000 ISK
1000 BGN74300.70000 ISK
2000 BGN148601.40000 ISK
5000 BGN371503.50000 ISK
10000 BGN743007.00000 ISK