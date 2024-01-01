İzlanda kronundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile ISK → BGN çevirin

1.000 isk
13,15 bgn

1.00000 ISK = 0.01315 BGN

06:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931851.347351.354151.539760.795641.6427119.0244
1 EUR1.0731511.445911.453211.65240.853831.7628720.416
1 SGD0.7421980.69160711.005051.142810.5905221.2192214.1199
1 CAD0.7384710.6881340.99497811.137070.5875571.2130914.049

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İzlanda kronundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Bulgar Levası
1 ISK0.01315 BGN
5 ISK0.06577 BGN
10 ISK0.13153 BGN
20 ISK0.26306 BGN
50 ISK0.65765 BGN
100 ISK1.31530 BGN
250 ISK3.28825 BGN
500 ISK6.57650 BGN
1000 ISK13.15300 BGN
2000 ISK26.30600 BGN
5000 ISK65.76500 BGN
10000 ISK131.53000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / İzlanda Kronu
1 BGN76.02810 ISK
5 BGN380.14050 ISK
10 BGN760.28100 ISK
20 BGN1520.56200 ISK
50 BGN3801.40500 ISK
100 BGN7602.81000 ISK
250 BGN19007.02500 ISK
500 BGN38014.05000 ISK
1000 BGN76028.10000 ISK
2000 BGN152056.20000 ISK
5000 BGN380140.50000 ISK
10000 BGN760281.00000 ISK