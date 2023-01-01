كرونة آيسلندية إلى شلن أوغندي

تحويل ISK إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٧٬٤٨٣ ugx

1.00000 ISK = 27.48320 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 15:37 UTC
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ISK إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.64631.438171.660260.9629518.2971
1GBP1.15311.2294102.2061.658151.914211.1102821.0958
1USD0.937850.813405183.13451.348751.557030.90317.1594
1INR0.01128080.00978420.012028710.01622370.0187290.01086190.206405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / شلن أوغندي
1 ISK27.48320 UGX
5 ISK137.41600 UGX
10 ISK274.83200 UGX
20 ISK549.66400 UGX
50 ISK1374.16000 UGX
100 ISK2748.32000 UGX
250 ISK6870.80000 UGX
500 ISK13741.60000 UGX
1000 ISK27483.20000 UGX
2000 ISK54966.40000 UGX
5000 ISK137416.00000 UGX
10000 ISK274832.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / Icelandic Króna
1 UGX0.03639 ISK
5 UGX0.18193 ISK
10 UGX0.36386 ISK
20 UGX0.72772 ISK
50 UGX1.81929 ISK
100 UGX3.63858 ISK
250 UGX9.09645 ISK
500 UGX18.19290 ISK
1000 UGX36.38580 ISK
2000 UGX72.77160 ISK
5000 UGX181.92900 ISK
10000 UGX363.85800 ISK