كرونة آيسلندية إلى دولار برمودي

تحويل ISK إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٧٫٣٤ bmd

1.00000 ISK = 0.00734 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:25 UTC
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ISK إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0662588.64221.437151.659020.9625518.3023
1GBP1.153811.2303102.281.658261.914271.1105921.1182
1USD0.93790.81281183.13451.347851.555940.902717.1651
1INR0.01128130.009777050.012028710.01621290.01871590.01085830.206474

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Bermudan Dollar
1 ISK0.00734 BMD
5 ISK0.03669 BMD
10 ISK0.07338 BMD
20 ISK0.14676 BMD
50 ISK0.36691 BMD
100 ISK0.73381 BMD
250 ISK1.83452 BMD
500 ISK3.66905 BMD
1000 ISK7.33810 BMD
2000 ISK14.67620 BMD
5000 ISK36.69050 BMD
10000 ISK73.38100 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Icelandic Króna
1 BMD136.27500 ISK
5 BMD681.37500 ISK
10 BMD1362.75000 ISK
20 BMD2725.50000 ISK
50 BMD6813.75000 ISK
100 BMD13627.50000 ISK
250 BMD34068.75000 ISK
500 BMD68137.50000 ISK
1000 BMD136275.00000 ISK
2000 BMD272550.00000 ISK
5000 BMD681375.00000 ISK
10000 BMD1362750.00000 ISK