2000 كرونة آيسلندية إلى دولار برمودي

تحويل ISK إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

2000 isk
14.42 bmd

1.00000 ISK = 0.00721 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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ISK إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Bermudan Dollar
1 ISK0.00721 BMD
5 ISK0.03606 BMD
10 ISK0.07212 BMD
20 ISK0.14423 BMD
50 ISK0.36058 BMD
100 ISK0.72116 BMD
250 ISK1.80291 BMD
500 ISK3.60582 BMD
1000 ISK7.21163 BMD
2000 ISK14.42326 BMD
5000 ISK36.05815 BMD
10000 ISK72.11630 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Icelandic Króna
1 BMD138.66500 ISK
5 BMD693.32500 ISK
10 BMD1386.65000 ISK
20 BMD2773.30000 ISK
50 BMD6933.25000 ISK
100 BMD13866.50000 ISK
250 BMD34666.25000 ISK
500 BMD69332.50000 ISK
1000 BMD138665.00000 ISK
2000 BMD277330.00000 ISK
5000 BMD693325.00000 ISK
10000 BMD1386650.00000 ISK