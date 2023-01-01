10 دولار برمودي إلى كرونة آيسلندية

تحويل BMD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

10 bmd
1326.10 isk

1.00000 BMD = 132.61000 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Icelandic Króna
1 BMD132.61000 ISK
5 BMD663.05000 ISK
10 BMD1326.10000 ISK
20 BMD2652.20000 ISK
50 BMD6630.50000 ISK
100 BMD13261.00000 ISK
250 BMD33152.50000 ISK
500 BMD66305.00000 ISK
1000 BMD132610.00000 ISK
2000 BMD265220.00000 ISK
5000 BMD663050.00000 ISK
10000 BMD1326100.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Bermudan Dollar
1 ISK0.00754 BMD
5 ISK0.03770 BMD
10 ISK0.07541 BMD
20 ISK0.15082 BMD
50 ISK0.37705 BMD
100 ISK0.75409 BMD
250 ISK1.88523 BMD
500 ISK3.77045 BMD
1000 ISK7.54091 BMD
2000 ISK15.08182 BMD
5000 ISK37.70455 BMD
10000 ISK75.40910 BMD