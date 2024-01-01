İzlanda kronundan Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile ISK → BMD çevirin

1.000 isk
7,22 bmd

1.00000 ISK = 0.00722 BMD

06:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931851.347351.354151.539760.795641.6427119.0244
1 EUR1.0731511.445911.453211.65240.853831.7628720.416
1 SGD0.7421980.69160711.005051.142810.5905221.2192214.1199
1 CAD0.7384710.6881340.99497811.137070.5875571.2130914.049

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İzlanda kronundan Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

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ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Bermuda Doları
1 ISK0.00722 BMD
5 ISK0.03608 BMD
10 ISK0.07217 BMD
20 ISK0.14434 BMD
50 ISK0.36084 BMD
100 ISK0.72168 BMD
250 ISK1.80421 BMD
500 ISK3.60841 BMD
1000 ISK7.21683 BMD
2000 ISK14.43366 BMD
5000 ISK36.08415 BMD
10000 ISK72.16830 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / İzlanda Kronu
1 BMD138.56500 ISK
5 BMD692.82500 ISK
10 BMD1385.65000 ISK
20 BMD2771.30000 ISK
50 BMD6928.25000 ISK
100 BMD13856.50000 ISK
250 BMD34641.25000 ISK
500 BMD69282.50000 ISK
1000 BMD138565.00000 ISK
2000 BMD277130.00000 ISK
5000 BMD692825.00000 ISK
10000 BMD1385650.00000 ISK