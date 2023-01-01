كرونة آيسلندية إلى دولار تايواني جديد

تحويل ISK إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٣٦٫٠٢ twd

1.00000 ISK = 0.23602 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:37 UTC
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ISK إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.64631.438171.660260.9629518.2971
1GBP1.15311.2294102.2061.658151.914211.1102821.0958
1USD0.937850.813405183.13451.348751.557030.90317.1594
1INR0.01128080.00978420.012028710.01622370.0187290.01086190.206405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار تايواني جديد
1 ISK0.23602 TWD
5 ISK1.18009 TWD
10 ISK2.36018 TWD
20 ISK4.72036 TWD
50 ISK11.80090 TWD
100 ISK23.60180 TWD
250 ISK59.00450 TWD
500 ISK118.00900 TWD
1000 ISK236.01800 TWD
2000 ISK472.03600 TWD
5000 ISK1180.09000 TWD
10000 ISK2360.18000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Icelandic Króna
1 TWD4.23696 ISK
5 TWD21.18480 ISK
10 TWD42.36960 ISK
20 TWD84.73920 ISK
50 TWD211.84800 ISK
100 TWD423.69600 ISK
250 TWD1059.24000 ISK
500 TWD2118.48000 ISK
1000 TWD4236.96000 ISK
2000 TWD8473.92000 ISK
5000 TWD21184.80000 ISK
10000 TWD42369.60000 ISK