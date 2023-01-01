10 آلاف كرونة آيسلندية إلى دولار تايواني جديد

تحويل ISK إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ isk
٢٬٣٣٢٫٧٤ twd

1.00000 ISK = 0.23327 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ISK إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 TWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار تايواني جديد
1 ISK0.23327 TWD
5 ISK1.16637 TWD
10 ISK2.33274 TWD
20 ISK4.66548 TWD
50 ISK11.66370 TWD
100 ISK23.32740 TWD
250 ISK58.31850 TWD
500 ISK116.63700 TWD
1000 ISK233.27400 TWD
2000 ISK466.54800 TWD
5000 ISK1166.37000 TWD
10000 ISK2332.74000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Icelandic Króna
1 TWD4.28680 ISK
5 TWD21.43400 ISK
10 TWD42.86800 ISK
20 TWD85.73600 ISK
50 TWD214.34000 ISK
100 TWD428.68000 ISK
250 TWD1071.70000 ISK
500 TWD2143.40000 ISK
1000 TWD4286.80000 ISK
2000 TWD8573.60000 ISK
5000 TWD21434.00000 ISK
10000 TWD42868.00000 ISK