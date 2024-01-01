10 دولار تايواني جديد إلى كرونة آيسلندية

تحويل TWD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

10 twd
43.29 isk

1.000 TWD = 4.329 ISK

Mid-market exchange rate at 20:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٤١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٣
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٣١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٩١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٣١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Icelandic Króna
1 TWD٤٫٣٢٨٥٣ ISK
5 TWD٢١٫٦٤٢٦٥ ISK
10 TWD٤٣٫٢٨٥٣٠ ISK
20 TWD٨٦٫٥٧٠٦٠ ISK
50 TWD٢١٦٫٤٢٦٥٠ ISK
100 TWD٤٣٢٫٨٥٣٠٠ ISK
250 TWD١٬٠٨٢٫١٣٢٥٠ ISK
500 TWD٢٬١٦٤٫٢٦٥٠٠ ISK
1000 TWD٤٬٣٢٨٫٥٣٠٠٠ ISK
2000 TWD٨٬٦٥٧٫٠٦٠٠٠ ISK
5000 TWD٢١٬٦٤٢٫٦٥٠٠٠ ISK
10000 TWD٤٣٬٢٨٥٫٣٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار تايواني جديد
1 ISK٠٫٢٣١٠٣ TWD
5 ISK١٫١٥٥١٣ TWD
10 ISK٢٫٣١٠٢٥ TWD
20 ISK٤٫٦٢٠٥٠ TWD
50 ISK١١٫٥٥١٢٥ TWD
100 ISK٢٣٫١٠٢٥٠ TWD
250 ISK٥٧٫٧٥٦٢٥ TWD
500 ISK١١٥٫٥١٢٥٠ TWD
1000 ISK٢٣١٫٠٢٥٠٠ TWD
2000 ISK٤٦٢٫٠٥٠٠٠ TWD
5000 ISK١٬١٥٥٫١٢٥٠٠ TWD
10000 ISK٢٬٣١٠٫٢٥٠٠٠ TWD