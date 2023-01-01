كرونة آيسلندية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل ISK إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
13.50 bam

1.00000 ISK = 0.01350 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 15:24 UTC
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ISK إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.0662588.64221.437151.659150.9623518.2974
1GBP1.1538711.23035102.2851.658331.914491.1104321.1134
1USD0.93790.812777183.13451.347851.556060.9025517.1605
1INR0.01128130.009776650.012028710.01621290.01871730.01085650.206419

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 ISK0.01350 BAM
5 ISK0.06748 BAM
10 ISK0.13496 BAM
20 ISK0.26992 BAM
50 ISK0.67481 BAM
100 ISK1.34962 BAM
250 ISK3.37405 BAM
500 ISK6.74810 BAM
1000 ISK13.49620 BAM
2000 ISK26.99240 BAM
5000 ISK67.48100 BAM
10000 ISK134.96200 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Icelandic Króna
1 BAM74.09470 ISK
5 BAM370.47350 ISK
10 BAM740.94700 ISK
20 BAM1481.89400 ISK
50 BAM3704.73500 ISK
100 BAM7409.47000 ISK
250 BAM18523.67500 ISK
500 BAM37047.35000 ISK
1000 BAM74094.70000 ISK
2000 BAM148189.40000 ISK
5000 BAM370473.50000 ISK
10000 BAM740947.00000 ISK