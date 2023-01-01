20 كرونة آيسلندية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل ISK إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ isk
٠٫٢٧ bam

1.00000 ISK = 0.01335 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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40+ currencies in one account

ISK إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 ISK0.01335 BAM
5 ISK0.06673 BAM
10 ISK0.13345 BAM
20 ISK0.26691 BAM
50 ISK0.66727 BAM
100 ISK1.33455 BAM
250 ISK3.33637 BAM
500 ISK6.67275 BAM
1000 ISK13.34550 BAM
2000 ISK26.69100 BAM
5000 ISK66.72750 BAM
10000 ISK133.45500 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Icelandic Króna
1 BAM74.93180 ISK
5 BAM374.65900 ISK
10 BAM749.31800 ISK
20 BAM1498.63600 ISK
50 BAM3746.59000 ISK
100 BAM7493.18000 ISK
250 BAM18732.95000 ISK
500 BAM37465.90000 ISK
1000 BAM74931.80000 ISK
2000 BAM149863.60000 ISK
5000 BAM374659.00000 ISK
10000 BAM749318.00000 ISK