20 исландских крон в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте ISK в BAM по реальному обменному курсу

20 isk
0,26 bam

kr1,000 ISK = KM0,01307 BAM

Среднерыночный курс в 20:34
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1 ISK в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01320,0132
Низкий0,01310,0130
В среднем0,01310,0131
Изменить-0.12%0.55%
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Соотношение 1 ISK к BAM

За последние 30 дней максимальный курс ISK к BAM составил 0,0132, а минимальный — 0,0131. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0131. Изменение курса ISK к BAM в процентном соотношении составило -0.12.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к BAM составил 0,0132, а минимальный — 0,0130. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0131. Изменение курса ISK к BAM в процентном соотношении составило 0.55.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66518,27
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81219,88
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,58
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,305

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 ISK0,01307 BAM
5 ISK0,06534 BAM
10 ISK0,13067 BAM
20 ISK0,26135 BAM
50 ISK0,65337 BAM
100 ISK1,30674 BAM
250 ISK3,26685 BAM
500 ISK6,53370 BAM
1000 ISK13,06740 BAM
2000 ISK26,13480 BAM
5000 ISK65,33700 BAM
10000 ISK130,67400 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Исландская крона
1 BAM76,52660 ISK
5 BAM382,63300 ISK
10 BAM765,26600 ISK
20 BAM1 530,53200 ISK
50 BAM3 826,33000 ISK
100 BAM7 652,66000 ISK
250 BAM19 131,65000 ISK
500 BAM38 263,30000 ISK
1000 BAM76 526,60000 ISK
2000 BAM153 053,20000 ISK
5000 BAM382 633,00000 ISK
10000 BAM765 266,00000 ISK