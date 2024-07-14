исландская крона конвертируемые марки Боснии и Герцеговины История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса исландская крона конвертируемые марки Боснии и Герцеговины. Это сводная страница исландская крона (ISK) конвертируемые марки Боснии и Герцеговины (BAM) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные ISK и BAM за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.
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История обменного курса исландская крона–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Обменный курс исландская крона/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 0,013, отражая изменение в размере 0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.230% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,013, и минимумом, равным 0,013, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой 0.182% увеличение стоимости.
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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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