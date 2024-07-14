История обменного курса исландская крона–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс исландская крона/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 0,013, отражая изменение в размере 0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.230% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,013, и минимумом, равным 0,013, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой 0.182% увеличение стоимости.