سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.0138707 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.289% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.849% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.0138731 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.0137494 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.155%.