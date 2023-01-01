كرونة آيسلندية إلى دينار تونسي
تحويل ISK إلى TND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دينار تونسي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Tunisian Dinar / Icelandic Króna
|1 TND
|43.33040 ISK
|5 TND
|216.65200 ISK
|10 TND
|433.30400 ISK
|20 TND
|866.60800 ISK
|50 TND
|2166.52000 ISK
|100 TND
|4333.04000 ISK
|250 TND
|10832.60000 ISK
|500 TND
|21665.20000 ISK
|1000 TND
|43330.40000 ISK
|2000 TND
|86660.80000 ISK
|5000 TND
|216652.00000 ISK
|10000 TND
|433304.00000 ISK