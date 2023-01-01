كرونة آيسلندية إلى دينار تونسي

تحويل ISK إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٣٫٠٧٩ tnd

1.00000 ISK = 0.02308 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 15:36 UTC
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ISK إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0661588.63381.437971.660150.962818.2917
1GBP1.1531411.22925102.1931.657951.914121.1102421.09
1USD0.9380.813504183.13451.348751.557150.9031517.1568
1INR0.01128240.00978540.012028710.01622370.01873050.01086370.206374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Tunisian Dinar
1 ISK0.02308 TND
5 ISK0.11539 TND
10 ISK0.23078 TND
20 ISK0.46157 TND
50 ISK1.15392 TND
100 ISK2.30785 TND
250 ISK5.76962 TND
500 ISK11.53925 TND
1000 ISK23.07850 TND
2000 ISK46.15700 TND
5000 ISK115.39250 TND
10000 ISK230.78500 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Icelandic Króna
1 TND43.33040 ISK
5 TND216.65200 ISK
10 TND433.30400 ISK
20 TND866.60800 ISK
50 TND2166.52000 ISK
100 TND4333.04000 ISK
250 TND10832.60000 ISK
500 TND21665.20000 ISK
1000 TND43330.40000 ISK
2000 TND86660.80000 ISK
5000 TND216652.00000 ISK
10000 TND433304.00000 ISK