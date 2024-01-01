İzlanda kronundan Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile ISK → TND çevirin

1.000 isk
22,657 tnd

1.00000 ISK = 0.02266 TND

07:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546351.0733589.10421.453691.653470.9488918.3334
1 GBP1.1700911.2559104.2591.700931.934681.1102921.4514
1 USD0.931650.796242183.0151.354351.540480.8840517.0805
1 INR0.01122280.009591540.01204610.01631450.01855660.01064930.205752

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İzlanda kronundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Tunus Dinarı
1 ISK0.02266 TND
5 ISK0.11329 TND
10 ISK0.22657 TND
20 ISK0.45315 TND
50 ISK1.13287 TND
100 ISK2.26573 TND
250 ISK5.66432 TND
500 ISK11.32865 TND
1000 ISK22.65730 TND
2000 ISK45.31460 TND
5000 ISK113.28650 TND
10000 ISK226.57300 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / İzlanda Kronu
1 TND44.13580 ISK
5 TND220.67900 ISK
10 TND441.35800 ISK
20 TND882.71600 ISK
50 TND2206.79000 ISK
100 TND4413.58000 ISK
250 TND11033.95000 ISK
500 TND22067.90000 ISK
1000 TND44135.80000 ISK
2000 TND88271.60000 ISK
5000 TND220679.00000 ISK
10000 TND441358.00000 ISK