5,000 دينار تونسي إلى كرونة آيسلندية

تحويل TND إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tnd
220,006 isk

1.000 TND = 44.00 ISK

Mid-market exchange rate at 09:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٩١٫٤٧٣١٫٦٥١٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣٧١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Icelandic Króna
1 TND٤٤٫٠٠١٢٠ ISK
5 TND٢٢٠٫٠٠٦٠٠ ISK
10 TND٤٤٠٫٠١٢٠٠ ISK
20 TND٨٨٠٫٠٢٤٠٠ ISK
50 TND٢٬٢٠٠٫٠٦٠٠٠ ISK
100 TND٤٬٤٠٠٫١٢٠٠٠ ISK
250 TND١١٬٠٠٠٫٣٠٠٠٠ ISK
500 TND٢٢٬٠٠٠٫٦٠٠٠٠ ISK
1000 TND٤٤٬٠٠١٫٢٠٠٠٠ ISK
2000 TND٨٨٬٠٠٢٫٤٠٠٠٠ ISK
5000 TND٢٢٠٬٠٠٦٫٠٠٠٠٠ ISK
10000 TND٤٤٠٬٠١٢٫٠٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Tunisian Dinar
1 ISK٠٫٠٢٢٧٣ TND
5 ISK٠٫١١٣٦٣ TND
10 ISK٠٫٢٢٧٢٧ TND
20 ISK٠٫٤٥٤٥٣ TND
50 ISK١٫١٣٦٣٣ TND
100 ISK٢٫٢٧٢٦٧ TND
250 ISK٥٫٦٨١٦٧ TND
500 ISK١١٫٣٦٣٣٥ TND
1000 ISK٢٢٫٧٢٦٧٠ TND
2000 ISK٤٥٫٤٥٣٤٠ TND
5000 ISK١١٣٫٦٣٣٥٠ TND
10000 ISK٢٢٧٫٢٦٧٠٠ TND