10 دينار تونسي إلى كرونة آيسلندية

تحويل TND إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

10 tnd
440.00 isk

1.000 TND = 44.00 ISK

Mid-market exchange rate at 09:42
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٩١٫٤٧٣١٫٦٥١٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٥٤١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٩٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦١٫٣٤٧١٫٥١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Icelandic Króna
1 TND٤٣٫٩٩٩٧٠ ISK
5 TND٢١٩٫٩٩٨٥٠ ISK
10 TND٤٣٩٫٩٩٧٠٠ ISK
20 TND٨٧٩٫٩٩٤٠٠ ISK
50 TND٢٬١٩٩٫٩٨٥٠٠ ISK
100 TND٤٬٣٩٩٫٩٧٠٠٠ ISK
250 TND١٠٬٩٩٩٫٩٢٥٠٠ ISK
500 TND٢١٬٩٩٩٫٨٥٠٠٠ ISK
1000 TND٤٣٬٩٩٩٫٧٠٠٠٠ ISK
2000 TND٨٧٬٩٩٩٫٤٠٠٠٠ ISK
5000 TND٢١٩٬٩٩٨٫٥٠٠٠٠ ISK
10000 TND٤٣٩٬٩٩٧٫٠٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Tunisian Dinar
1 ISK٠٫٠٢٢٧٣ TND
5 ISK٠٫١١٣٦٤ TND
10 ISK٠٫٢٢٧٢٧ TND
20 ISK٠٫٤٥٤٥٥ TND
50 ISK١٫١٣٦٣٧ TND
100 ISK٢٫٢٧٢٧٤ TND
250 ISK٥٫٦٨١٨٥ TND
500 ISK١١٫٣٦٣٧٠ TND
1000 ISK٢٢٫٧٢٧٤٠ TND
2000 ISK٤٥٫٤٥٤٨٠ TND
5000 ISK١١٣٫٦٣٧٠٠ TND
10000 ISK٢٢٧٫٢٧٤٠٠ TND