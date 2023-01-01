كرونة آيسلندية إلى جنيه جبل طارق

تحويل ISK إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
5.95 gip

1.00000 ISK = 0.00595 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:28 UTC
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ISK إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0661588.63381.437331.659640.962518.2988
1GBP1.1536711.23005102.261.658291.914771.1104121.1118
1USD0.937950.812975183.13451.348151.556660.902817.1634
1INR0.01128240.009779030.012028710.01621650.01872460.01085950.206453

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه جبل طارق
1 ISK0.00595 GIP
5 ISK0.02976 GIP
10 ISK0.05951 GIP
20 ISK0.11903 GIP
50 ISK0.29757 GIP
100 ISK0.59514 GIP
250 ISK1.48785 GIP
500 ISK2.97571 GIP
1000 ISK5.95142 GIP
2000 ISK11.90284 GIP
5000 ISK29.75710 GIP
10000 ISK59.51420 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Icelandic Króna
1 GIP168.02700 ISK
5 GIP840.13500 ISK
10 GIP1680.27000 ISK
20 GIP3360.54000 ISK
50 GIP8401.35000 ISK
100 GIP16802.70000 ISK
250 GIP42006.75000 ISK
500 GIP84013.50000 ISK
1000 GIP168027.00000 ISK
2000 GIP336054.00000 ISK
5000 GIP840135.00000 ISK
10000 GIP1680270.00000 ISK