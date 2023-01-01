5 كرونة آيسلندية إلى جنيه جبل طارق

تحويل ISK إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

٥ isk
٠٫٠٣ gip

1.00000 ISK = 0.00596 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه جبل طارق
1 ISK0.00596 GIP
5 ISK0.02978 GIP
10 ISK0.05955 GIP
20 ISK0.11910 GIP
50 ISK0.29775 GIP
100 ISK0.59551 GIP
250 ISK1.48877 GIP
500 ISK2.97755 GIP
1000 ISK5.95510 GIP
2000 ISK11.91020 GIP
5000 ISK29.77550 GIP
10000 ISK59.55100 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Icelandic Króna
1 GIP167.92300 ISK
5 GIP839.61500 ISK
10 GIP1679.23000 ISK
20 GIP3358.46000 ISK
50 GIP8396.15000 ISK
100 GIP16792.30000 ISK
250 GIP41980.75000 ISK
500 GIP83961.50000 ISK
1000 GIP167923.00000 ISK
2000 GIP335846.00000 ISK
5000 GIP839615.00000 ISK
10000 GIP1679230.00000 ISK