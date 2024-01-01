İzlanda kronundan Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile ISK → GIP çevirin

1.000 isk
5,75 gip

1.00000 ISK = 0.00575 GIP

07:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8543251.072989.06551.453191.652780.94890518.3271
1 GBP1.1705111.2558104.2491.700921.934531.1107121.4513
1 USD0.932050.796305183.01381.354451.540480.8844517.0818
1 INR0.01122770.009592440.012046210.0163160.01855690.01065430.205771

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İzlanda kronundan Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Cebelitarık Lirası
1 ISK0.00575 GIP
5 ISK0.02873 GIP
10 ISK0.05746 GIP
20 ISK0.11491 GIP
50 ISK0.28728 GIP
100 ISK0.57456 GIP
250 ISK1.43639 GIP
500 ISK2.87278 GIP
1000 ISK5.74555 GIP
2000 ISK11.49110 GIP
5000 ISK28.72775 GIP
10000 ISK57.45550 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / İzlanda Kronu
1 GIP174.04800 ISK
5 GIP870.24000 ISK
10 GIP1740.48000 ISK
20 GIP3480.96000 ISK
50 GIP8702.40000 ISK
100 GIP17404.80000 ISK
250 GIP43512.00000 ISK
500 GIP87024.00000 ISK
1000 GIP174048.00000 ISK
2000 GIP348096.00000 ISK
5000 GIP870240.00000 ISK
10000 GIP1740480.00000 ISK