كرونة آيسلندية إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل ISK إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٩٫٨٨ xcd

1.00000 ISK = 0.01988 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:38 UTC
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ISK إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.62551.437891.660260.962918.3025
1GBP1.15311.2292102.1891.657941.914341.1102321.1035
1USD0.938050.813537183.13451.34881.557390.9032517.1685
1INR0.01128340.00978580.012028710.01622430.01873340.01086490.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار شرق الكاريبي
1 ISK0.01988 XCD
5 ISK0.09941 XCD
10 ISK0.19883 XCD
20 ISK0.39765 XCD
50 ISK0.99413 XCD
100 ISK1.98826 XCD
250 ISK4.97065 XCD
500 ISK9.94130 XCD
1000 ISK19.88260 XCD
2000 ISK39.76520 XCD
5000 ISK99.41300 XCD
10000 ISK198.82600 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Icelandic Króna
1 XCD50.29520 ISK
5 XCD251.47600 ISK
10 XCD502.95200 ISK
20 XCD1005.90400 ISK
50 XCD2514.76000 ISK
100 XCD5029.52000 ISK
250 XCD12573.80000 ISK
500 XCD25147.60000 ISK
1000 XCD50295.20000 ISK
2000 XCD100590.40000 ISK
5000 XCD251476.00000 ISK
10000 XCD502952.00000 ISK