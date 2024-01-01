İzlanda kronundan Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile ISK → XCD çevirin

1.000 isk
19,49 xcd

1.00000 ISK = 0.01949 XCD

07:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931651.347451.354351.540480.7962421.6437919.0275
1 EUR1.0733511.446291.453691.653470.8546351.7643620.4232
1 SGD0.7421430.69142611.005121.143250.5909251.2199314.1211
1 CAD0.7383620.6879040.99490511.137430.5879141.2137114.0492

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İzlanda kronundan Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Doğu Karayip Doları
1 ISK0.01949 XCD
5 ISK0.09743 XCD
10 ISK0.19486 XCD
20 ISK0.38972 XCD
50 ISK0.97430 XCD
100 ISK1.94861 XCD
250 ISK4.87153 XCD
500 ISK9.74305 XCD
1000 ISK19.48610 XCD
2000 ISK38.97220 XCD
5000 ISK97.43050 XCD
10000 ISK194.86100 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / İzlanda Kronu
1 XCD51.31850 ISK
5 XCD256.59250 ISK
10 XCD513.18500 ISK
20 XCD1026.37000 ISK
50 XCD2565.92500 ISK
100 XCD5131.85000 ISK
250 XCD12829.62500 ISK
500 XCD25659.25000 ISK
1000 XCD51318.50000 ISK
2000 XCD102637.00000 ISK
5000 XCD256592.50000 ISK
10000 XCD513185.00000 ISK