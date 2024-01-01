20 Doğu Karayip dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile XCD → ISK çevirin

1,000$ XCD = 50,53kr ISK

06:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ISK
1 XCD → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek51,622251,6222
Düşük50,442649,9426
Ortalama51,037850,7805
Değişim-0.71%-0.08%
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1 XCD → ISK istatistikleri

XCD → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 51,6222, en düşük 50,4426 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 51,0378 oldu. XCD → ISK kurundaki değişiklik -0.71 değerindeydi.

XCD → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 51,6222, en düşük 49,9426 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 50,7805 oldu. XCD → ISK kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9691,5360,7891,40284,4141,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6980,0750,053
1 AUD0,65111,69910,5140,91354,9580,8720,615
1 GBP1,26722,7661,94611,776106,9481,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

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XCD → CAD

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XCD → SGD

XCD → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / İzlanda Kronu
1 XCD50,52590 ISK
5 XCD252,62950 ISK
10 XCD505,25900 ISK
20 XCD1.010,51800 ISK
50 XCD2.526,29500 ISK
100 XCD5.052,59000 ISK
250 XCD12.631,47500 ISK
500 XCD25.262,95000 ISK
1000 XCD50.525,90000 ISK
2000 XCD101.051,80000 ISK
5000 XCD252.629,50000 ISK
10000 XCD505.259,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Doğu Karayip Doları
1 ISK0,01979 XCD
5 ISK0,09896 XCD
10 ISK0,19792 XCD
20 ISK0,39584 XCD
50 ISK0,98959 XCD
100 ISK1,97918 XCD
250 ISK4,94795 XCD
500 ISK9,89590 XCD
1000 ISK19,79180 XCD
2000 ISK39,58360 XCD
5000 ISK98,95900 XCD
10000 ISK197,91800 XCD