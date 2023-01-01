5 كرونة آيسلندية إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل ISK إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

٥ isk
٠٫١٠ xcd

1.00000 ISK = 0.01954 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار شرق الكاريبي
1 ISK0.01954 XCD
5 ISK0.09772 XCD
10 ISK0.19543 XCD
20 ISK0.39087 XCD
50 ISK0.97717 XCD
100 ISK1.95435 XCD
250 ISK4.88587 XCD
500 ISK9.77175 XCD
1000 ISK19.54350 XCD
2000 ISK39.08700 XCD
5000 ISK97.71750 XCD
10000 ISK195.43500 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Icelandic Króna
1 XCD51.16790 ISK
5 XCD255.83950 ISK
10 XCD511.67900 ISK
20 XCD1023.35800 ISK
50 XCD2558.39500 ISK
100 XCD5116.79000 ISK
250 XCD12791.97500 ISK
500 XCD25583.95000 ISK
1000 XCD51167.90000 ISK
2000 XCD102335.80000 ISK
5000 XCD255839.50000 ISK
10000 XCD511679.00000 ISK