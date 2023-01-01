كرونة آيسلندية إلى فرنك سويسري

تحويل ISK إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
822 xpf

1.00000 ISK = 0.82227 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:38 UTC
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ISK إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.62551.437891.660260.962918.3025
1GBP1.15311.2292102.1891.657941.914341.1102321.1035
1USD0.938050.813537183.13451.34881.557390.9032517.1685
1INR0.01128340.00978580.012028710.01622430.01873340.01086490.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / فرنك الـ CFP
1 ISK0.82227 XPF
5 ISK4.11133 XPF
10 ISK8.22267 XPF
20 ISK16.44534 XPF
50 ISK41.11335 XPF
100 ISK82.22670 XPF
250 ISK205.56675 XPF
500 ISK411.13350 XPF
1000 ISK822.26700 XPF
2000 ISK1644.53400 XPF
5000 ISK4111.33500 XPF
10000 ISK8222.67000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Icelandic Króna
1 XPF1.21615 ISK
5 XPF6.08075 ISK
10 XPF12.16150 ISK
20 XPF24.32300 ISK
50 XPF60.80750 ISK
100 XPF121.61500 ISK
250 XPF304.03750 ISK
500 XPF608.07500 ISK
1000 XPF1216.15000 ISK
2000 XPF2432.30000 ISK
5000 XPF6080.75000 ISK
10000 XPF12161.50000 ISK