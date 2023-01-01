10 كرونة آيسلندية إلى فرنك سويسري

تحويل ISK إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٠ isk
٨ xpf

1.00000 ISK = 0.81347 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / فرنك الـ CFP
1 ISK0.81347 XPF
5 ISK4.06736 XPF
10 ISK8.13471 XPF
20 ISK16.26942 XPF
50 ISK40.67355 XPF
100 ISK81.34710 XPF
250 ISK203.36775 XPF
500 ISK406.73550 XPF
1000 ISK813.47100 XPF
2000 ISK1626.94200 XPF
5000 ISK4067.35500 XPF
10000 ISK8134.71000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Icelandic Króna
1 XPF1.22930 ISK
5 XPF6.14650 ISK
10 XPF12.29300 ISK
20 XPF24.58600 ISK
50 XPF61.46500 ISK
100 XPF122.93000 ISK
250 XPF307.32500 ISK
500 XPF614.65000 ISK
1000 XPF1229.30000 ISK
2000 XPF2458.60000 ISK
5000 XPF6146.50000 ISK
10000 XPF12293.00000 ISK