5 فرنك سويسري إلى كرونة آيسلندية

تحويل XPF إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

5 xpf
6.43 isk

1.00000 XPF = 1.28636 ISK

Mid-market exchange rate at 02:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.874951.083390.15011.485151.676420.962718.7673
1 GBP1.1429211.2382103.0411.697511.916131.1002921.4508
1 USD0.92310.807624183.2181.370951.547510.8887517.3242
1 INR0.01109260.009704920.012016610.01647420.01859580.01067980.208179

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Icelandic Króna
1 XPF1.28636 ISK
5 XPF6.43180 ISK
10 XPF12.86360 ISK
20 XPF25.72720 ISK
50 XPF64.31800 ISK
100 XPF128.63600 ISK
250 XPF321.59000 ISK
500 XPF643.18000 ISK
1000 XPF1286.36000 ISK
2000 XPF2572.72000 ISK
5000 XPF6431.80000 ISK
10000 XPF12863.60000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / فرنك الـ CFP
1 ISK0.77739 XPF
5 ISK3.88695 XPF
10 ISK7.77390 XPF
20 ISK15.54780 XPF
50 ISK38.86950 XPF
100 ISK77.73900 XPF
250 ISK194.34750 XPF
500 ISK388.69500 XPF
1000 ISK777.39000 XPF
2000 ISK1554.78000 XPF
5000 ISK3886.95000 XPF
10000 ISK7773.90000 XPF