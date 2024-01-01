İzlanda kronundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile ISK → XPF çevirin

1.000 isk
804 xpf

1.00000 ISK = 0.80382 XPF

07:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547851.0732589.09641.453661.653570.9488218.3318
1 GBP1.1698811.25555104.231.700581.934441.1100121.4455
1 USD0.931750.796464183.01551.354451.540710.8840517.0806
1 INR0.01122380.009594160.012045910.01631560.01855930.01064920.205752

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İzlanda kronundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / CFP Frangı
1 ISK0.80382 XPF
5 ISK4.01909 XPF
10 ISK8.03818 XPF
20 ISK16.07636 XPF
50 ISK40.19090 XPF
100 ISK80.38180 XPF
250 ISK200.95450 XPF
500 ISK401.90900 XPF
1000 ISK803.81800 XPF
2000 ISK1607.63600 XPF
5000 ISK4019.09000 XPF
10000 ISK8038.18000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / İzlanda Kronu
1 XPF1.24406 ISK
5 XPF6.22030 ISK
10 XPF12.44060 ISK
20 XPF24.88120 ISK
50 XPF62.20300 ISK
100 XPF124.40600 ISK
250 XPF311.01500 ISK
500 XPF622.03000 ISK
1000 XPF1244.06000 ISK
2000 XPF2488.12000 ISK
5000 XPF6220.30000 ISK
10000 XPF12440.60000 ISK