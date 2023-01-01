كرونة آيسلندية إلى سيدي غاني

تحويل ISK إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٨٢٫١٩ ghs

1.00000 ISK = 0.08219 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:28 UTC
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ISK إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0661588.63381.437331.659640.962518.2988
1GBP1.1536711.23005102.261.658291.914771.1104121.1118
1USD0.937950.812975183.13451.348151.556660.902817.1634
1INR0.01128240.009779030.012028710.01621650.01872460.01085950.206453

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Ghanaian Cedi
1 ISK0.08219 GHS
5 ISK0.41093 GHS
10 ISK0.82187 GHS
20 ISK1.64374 GHS
50 ISK4.10934 GHS
100 ISK8.21868 GHS
250 ISK20.54670 GHS
500 ISK41.09340 GHS
1000 ISK82.18680 GHS
2000 ISK164.37360 GHS
5000 ISK410.93400 GHS
10000 ISK821.86800 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Icelandic Króna
1 GHS12.16740 ISK
5 GHS60.83700 ISK
10 GHS121.67400 ISK
20 GHS243.34800 ISK
50 GHS608.37000 ISK
100 GHS1216.74000 ISK
250 GHS3041.85000 ISK
500 GHS6083.70000 ISK
1000 GHS12167.40000 ISK
2000 GHS24334.80000 ISK
5000 GHS60837.00000 ISK
10000 GHS121674.00000 ISK