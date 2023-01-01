20 كرونة آيسلندية إلى سيدي غاني

تحويل ISK إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ isk
١٫٦٩ ghs

1.00000 ISK = 0.08452 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Ghanaian Cedi
1 ISK0.08452 GHS
5 ISK0.42260 GHS
10 ISK0.84520 GHS
20 ISK1.69040 GHS
50 ISK4.22601 GHS
100 ISK8.45202 GHS
250 ISK21.13005 GHS
500 ISK42.26010 GHS
1000 ISK84.52020 GHS
2000 ISK169.04040 GHS
5000 ISK422.60100 GHS
10000 ISK845.20200 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Icelandic Króna
1 GHS11.83150 ISK
5 GHS59.15750 ISK
10 GHS118.31500 ISK
20 GHS236.63000 ISK
50 GHS591.57500 ISK
100 GHS1183.15000 ISK
250 GHS2957.87500 ISK
500 GHS5915.75000 ISK
1000 GHS11831.50000 ISK
2000 GHS23663.00000 ISK
5000 GHS59157.50000 ISK
10000 GHS118315.00000 ISK