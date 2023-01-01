كرونة آيسلندية إلى غورد هايتي

تحويل ISK إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٩٩٤٫٠٦ htg

1.00000 ISK = 0.99406 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 15:29 UTC
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ISK إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.06688.62141.437451.659790.9627518.3033
1GBP1.1534711.2297102.231.658191.914671.110521.1141
1USD0.938150.813206183.13451.348451.557030.903117.1701
1INR0.0112840.009781820.012028710.01622010.0187290.01086310.206534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Haiti Gourde
1 ISK0.99406 HTG
5 ISK4.97029 HTG
10 ISK9.94058 HTG
20 ISK19.88116 HTG
50 ISK49.70290 HTG
100 ISK99.40580 HTG
250 ISK248.51450 HTG
500 ISK497.02900 HTG
1000 ISK994.05800 HTG
2000 ISK1988.11600 HTG
5000 ISK4970.29000 HTG
10000 ISK9940.58000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / Icelandic Króna
1 HTG1.00598 ISK
5 HTG5.02990 ISK
10 HTG10.05980 ISK
20 HTG20.11960 ISK
50 HTG50.29900 ISK
100 HTG100.59800 ISK
250 HTG251.49500 ISK
500 HTG502.99000 ISK
1000 HTG1005.98000 ISK
2000 HTG2011.96000 ISK
5000 HTG5029.90000 ISK
10000 HTG10059.80000 ISK