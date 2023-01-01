1 كرونة آيسلندية إلى غورد هايتي

تحويل ISK إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

1 isk
0.96 htg

1.00000 ISK = 0.96275 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Haiti Gourde
1 ISK0.96275 HTG
5 ISK4.81376 HTG
10 ISK9.62752 HTG
20 ISK19.25504 HTG
50 ISK48.13760 HTG
100 ISK96.27520 HTG
250 ISK240.68800 HTG
500 ISK481.37600 HTG
1000 ISK962.75200 HTG
2000 ISK1925.50400 HTG
5000 ISK4813.76000 HTG
10000 ISK9627.52000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / Icelandic Króna
1 HTG1.03869 ISK
5 HTG5.19345 ISK
10 HTG10.38690 ISK
20 HTG20.77380 ISK
50 HTG51.93450 ISK
100 HTG103.86900 ISK
250 HTG259.67250 ISK
500 HTG519.34500 ISK
1000 HTG1038.69000 ISK
2000 HTG2077.38000 ISK
5000 HTG5193.45000 ISK
10000 HTG10386.90000 ISK