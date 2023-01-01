كرونة آيسلندية إلى جنيه مصري

تحويل ISK إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٢٦٫٧٥ egp

1.00000 ISK = 0.22675 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:28 UTC
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ISK إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0661588.63381.437331.659640.962518.2988
1GBP1.1536711.23005102.261.658291.914771.1104121.1118
1USD0.937950.812975183.13451.348151.556660.902817.1634
1INR0.01128240.009779030.012028710.01621650.01872460.01085950.206453

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه مصري
1 ISK0.22675 EGP
5 ISK1.13373 EGP
10 ISK2.26747 EGP
20 ISK4.53494 EGP
50 ISK11.33735 EGP
100 ISK22.67470 EGP
250 ISK56.68675 EGP
500 ISK113.37350 EGP
1000 ISK226.74700 EGP
2000 ISK453.49400 EGP
5000 ISK1133.73500 EGP
10000 ISK2267.47000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Icelandic Króna
1 EGP4.41019 ISK
5 EGP22.05095 ISK
10 EGP44.10190 ISK
20 EGP88.20380 ISK
50 EGP220.50950 ISK
100 EGP441.01900 ISK
250 EGP1102.54750 ISK
500 EGP2205.09500 ISK
1000 EGP4410.19000 ISK
2000 EGP8820.38000 ISK
5000 EGP22050.95000 ISK
10000 EGP44101.90000 ISK