1 كرونة آيسلندية إلى جنيه مصري

تحويل ISK إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1 isk
0.22 egp

1.00000 ISK = 0.22284 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه مصري
1 ISK0.22284 EGP
5 ISK1.11420 EGP
10 ISK2.22839 EGP
20 ISK4.45678 EGP
50 ISK11.14195 EGP
100 ISK22.28390 EGP
250 ISK55.70975 EGP
500 ISK111.41950 EGP
1000 ISK222.83900 EGP
2000 ISK445.67800 EGP
5000 ISK1114.19500 EGP
10000 ISK2228.39000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Icelandic Króna
1 EGP4.48754 ISK
5 EGP22.43770 ISK
10 EGP44.87540 ISK
20 EGP89.75080 ISK
50 EGP224.37700 ISK
100 EGP448.75400 ISK
250 EGP1121.88500 ISK
500 EGP2243.77000 ISK
1000 EGP4487.54000 ISK
2000 EGP8975.08000 ISK
5000 EGP22437.70000 ISK
10000 EGP44875.40000 ISK