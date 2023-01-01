كرونة آيسلندية إلى درام أرميني

تحويل ISK إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٬٨٤٣٫٤٢ amd

1.00000 ISK = 2.84342 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:23 UTC
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ISK إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.436691.658860.9625518.2962
1GBP1.153811.2301102.2641.657621.913961.1105921.1097
1USD0.937950.812942183.13451.347551.555940.902817.161
1INR0.01128240.009778640.012028710.01620930.01871590.01085950.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / درام أرمينية
1 ISK2.84342 AMD
5 ISK14.21710 AMD
10 ISK28.43420 AMD
20 ISK56.86840 AMD
50 ISK142.17100 AMD
100 ISK284.34200 AMD
250 ISK710.85500 AMD
500 ISK1421.71000 AMD
1000 ISK2843.42000 AMD
2000 ISK5686.84000 AMD
5000 ISK14217.10000 AMD
10000 ISK28434.20000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Icelandic Króna
1 AMD0.35169 ISK
5 AMD1.75844 ISK
10 AMD3.51689 ISK
20 AMD7.03378 ISK
50 AMD17.58445 ISK
100 AMD35.16890 ISK
250 AMD87.92225 ISK
500 AMD175.84450 ISK
1000 AMD351.68900 ISK
2000 AMD703.37800 ISK
5000 AMD1758.44500 ISK
10000 AMD3516.89000 ISK