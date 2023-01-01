20 درام أرميني إلى كرونة آيسلندية

تحويل AMD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ amd
٦٫٩٣ isk

1.00000 AMD = 0.34633 ISK

Mid-market exchange rate at 21:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076289.81431.462231.635560.9472518.6715
1 GBP1.1657711.25465104.7071.704691.906761.1042821.7676
1 USD0.92920.797035183.4551.35871.519760.8801517.3495
1 INR0.01113410.009550480.011982510.01628060.01821050.01054640.20789

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Icelandic Króna
1 AMD0.34633 ISK
5 AMD1.73167 ISK
10 AMD3.46334 ISK
20 AMD6.92668 ISK
50 AMD17.31670 ISK
100 AMD34.63340 ISK
250 AMD86.58350 ISK
500 AMD173.16700 ISK
1000 AMD346.33400 ISK
2000 AMD692.66800 ISK
5000 AMD1731.67000 ISK
10000 AMD3463.34000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / درام أرمينية
1 ISK2.88738 AMD
5 ISK14.43690 AMD
10 ISK28.87380 AMD
20 ISK57.74760 AMD
50 ISK144.36900 AMD
100 ISK288.73800 AMD
250 ISK721.84500 AMD
500 ISK1443.69000 AMD
1000 ISK2887.38000 AMD
2000 ISK5774.76000 AMD
5000 ISK14436.90000 AMD
10000 ISK28873.80000 AMD