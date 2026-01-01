كرونة آيسلندية إلى وون كوري جنوبي
حوّل ISK إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من ISK إلى KRW،
يستخدم مخططنا التفاعلي من ISK إلى KRW متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من ISK إلى KRW اليوم
|ISK
|KRW
|1 ISK
|11 KRW
|5 ISK
|57 KRW
|10 ISK
|114 KRW
|20 ISK
|228 KRW
|50 ISK
|571 KRW
|100 ISK
|1,141 KRW
|250 ISK
|2,853 KRW
|500 ISK
|5,707 KRW
|1000 ISK
|11,414 KRW
|2000 ISK
|22,828 KRW
|5000 ISK
|57,070 KRW
|10000 ISK
|114,139 KRW
|KRW
|ISK
|1000 KRW
|87.61 ISK
|2000 KRW
|175.23 ISK
|5000 KRW
|438.06 ISK
|10000 KRW
|876.13 ISK
|20000 KRW
|1,752.25 ISK
|30000 KRW
|2,628.38 ISK
|40000 KRW
|3,504.50 ISK
|50000 KRW
|4,380.63 ISK
|60000 KRW
|5,256.75 ISK
|45000000 KRW
|3,942,562.50 ISK
|75000000 KRW
|6,570,937.50 ISK
|78000000 KRW
|6,833,775 ISK
|100000000 KRW
|8,761,250 ISK
|330000000 KRW
|28,912,125 ISK
|500000000 KRW
|43,806,250 ISK
|1800000000 KRW
|157,702,500 ISK
|1900000000 KRW
|166,463,750 ISK
|10000000000 KRW
|876,125,000 ISK
|15200000000 KRW
|1,331,710,000 ISK
|36100000000 KRW
|3,162,811,250 ISK
|45600000000 KRW
|3,995,130,000 ISK