كرونة آيسلندية إلى دينار مقدوني

تحويل ISK إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٤٢٤٫٧٣ mkd

1.00000 ISK = 0.42473 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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ISK إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.61311.437741.659760.962718.2923
1GBP1.1535411.22955102.2181.658481.914591.1105121.1008
1USD0.93820.813306183.13451.348851.557150.903217.1614
1INR0.0112850.009783010.012028710.01622490.01873050.01086430.206429

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دينار مقدوني
1 ISK0.42473 MKD
5 ISK2.12365 MKD
10 ISK4.24730 MKD
20 ISK8.49460 MKD
50 ISK21.23650 MKD
100 ISK42.47300 MKD
250 ISK106.18250 MKD
500 ISK212.36500 MKD
1000 ISK424.73000 MKD
2000 ISK849.46000 MKD
5000 ISK2123.65000 MKD
10000 ISK4247.30000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Icelandic Króna
1 MKD2.35443 ISK
5 MKD11.77215 ISK
10 MKD23.54430 ISK
20 MKD47.08860 ISK
50 MKD117.72150 ISK
100 MKD235.44300 ISK
250 MKD588.60750 ISK
500 MKD1177.21500 ISK
1000 MKD2354.43000 ISK
2000 MKD4708.86000 ISK
5000 MKD11772.15000 ISK
10000 MKD23544.30000 ISK