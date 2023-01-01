500 كرونة آيسلندية إلى دينار مقدوني

تحويل ISK إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ isk
٢١٠٫٠٠ mkd

1.00000 ISK = 0.42001 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دينار مقدوني
1 ISK0.42001 MKD
5 ISK2.10003 MKD
10 ISK4.20005 MKD
20 ISK8.40010 MKD
50 ISK21.00025 MKD
100 ISK42.00050 MKD
250 ISK105.00125 MKD
500 ISK210.00250 MKD
1000 ISK420.00500 MKD
2000 ISK840.01000 MKD
5000 ISK2100.02500 MKD
10000 ISK4200.05000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Icelandic Króna
1 MKD2.38092 ISK
5 MKD11.90460 ISK
10 MKD23.80920 ISK
20 MKD47.61840 ISK
50 MKD119.04600 ISK
100 MKD238.09200 ISK
250 MKD595.23000 ISK
500 MKD1190.46000 ISK
1000 MKD2380.92000 ISK
2000 MKD4761.84000 ISK
5000 MKD11904.60000 ISK
10000 MKD23809.20000 ISK